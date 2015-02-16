В Запорожье открыли транзитный городок для переселенцев

В Запорожье открыли транзитный городок для краткосрочного проживания внутренне перемещенных лиц, рассчитанный на проживание 544 человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, церемония открытия городка проходила с участием генерального консула Федеративной Республики Германия Детлефа Вольтера, председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов советов Дмитрия Свиркина.

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По словам Бочковского, это уже третий транзитный городок, открытие которого будет гарантировать временный приют людям, которые вынуждены покидать свои дома.

"Открытие транзитного городка является действительно образцом слаженного европейского взаимодействия, в первую очередь, между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Именно такое продуктивное сотрудничество способствовало строительству семи транзитных городков. Скажу откровенно, что данное направление работы, а именно сооружение городков, было новым для нашей службы. Однако по поручению правительства Украины мы смогли оперативно наладить связь с нашими немецкими партнерами, и сегодня мы видим результат этого взаимодействия и самое главное - счастливые лица людей, которые с сегодняшнего дня заселяются в комфортные домики", - отметил Бочковский.

В свою очередь генеральный консул ФРГ заметил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину и всячески помогать внутренне перемещенным лицам.

Сегодня 38 человек, из которых 22 детей, а это 8 семей, уже начали заселяться в домики. Каждая семья получила продуктовые наборы и подарки для детей от волонтерской организации "Центр помощи".

Особенностью этого транзитного городка является наличие в домиках Wi-Fi. Городок состоит из 10 жилых модульных домов, каждый из которых состоит из 10 модулей, 4 жилых модульных общежитий, которые состоят из 27 модулей, и 2 административных зданий.

Все дома квартирного типа укомплектованы кроватями, шкафами, матрасами, постельным бельем, столами, стульями, посудой, холодильниками, средствами личной гигиены, санузлами для необходимого количества внутренне перемещенных лиц.

Общежития, кроме того, дополнительно оборудованы санузлами для людей с ограниченными возможностями.

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В административно-хозяйственном блоке находится прачечная, оборудованная сушилками и стиральными машинами.

Все модульные дома имеют электроотопление. Выполнено утепление наружных канализационных и водопроводных подключений.

Справка УНИАН. Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализуется на средства, выделенные правительством Германии, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Модульные городки уже открыты в Павлограде Днепропетровской области и Харькове.