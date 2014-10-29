Спасатели строят семь транзитных городков для переселенцев
Спасатели строят семь транзитных городков из сборных зданий для краткосрочного проживания в них временно перемещенных лиц.
Об этом говорится в пресс-релизе ГСЧС.
Городки будут сооружаться в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Строительные работы продолжаются во всех трех регионах.
Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский лично проинспектировал работу, которая ведется на участке для сооружения транзитного городка в Харькове.
Читайте такжеНемецкие инженеры собирают модульные дома для переселенцев в ХарьковеОн осмотрел площадку, где возводится городок. На сегодня там проводятся подготовительные работы и уже установлены первые домики, которые прибыли в Харьков в начале октября.
Кроме Харькова, готовятся специальные площадки под установку модульных домов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает ГСЧС.