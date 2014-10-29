Спасатели строят семь транзитных городков для переселенцев

Об этом говорится в пресс-релизе ГСЧС.

Городки будут сооружаться в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Строительные работы продолжаются во всех трех регионах.

Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский лично проинспектировал работу, которая ведется на участке для сооружения транзитного городка в Харькове.

Читайте такжеНемецкие инженеры собирают модульные дома для переселенцев в ХарьковеОн осмотрел площадку, где возводится городок. На сегодня там проводятся подготовительные работы и уже установлены первые домики, которые прибыли в Харьков в начале октября.

Кроме Харькова, готовятся специальные площадки под установку модульных домов в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает ГСЧС.