Валютный рынок Украины будет лихорадить до апреля?

Банкиры считают, что на наличном валютном рынке Украины сейчас преобладают ажиотажные настроения. Это касается как американского доллара, так и единой европейской валюты.

Банкиры сегодня отмечают повышенный спрос на евро, несмотря на то, что на международных рынках в последние дни его позиции относительно доллара ослабились.

«Международный рынок влияет на наш наличный рынок опосредствовано. Это наша ситуация, украинская. Мировой рынок меняется, а у нас ничего не меняется. Ажиотаж как был, так и остался», - сказал в интервью УНИАН советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО.

Эксперты едины во мнении перспективы снижения в Украине наличного курса доллара до конца квартала. В некоторых регионах они прогнозируют укрепление украинской национальной валюты до 4,5 грн. за 1 долл., хотя этот курс они называют спекулятивным, а экономически обоснованным - на уровне 4,9 грн. за 1 долл.

Банкиры констатируют дефицит гривневых ресурсов в банковской системе Украины. Для их пополнения банки активно реализуют доллары, что создает ситуацию чрезмерного предложения на рынке. «Сейчас нет покупателей на доллар, а Нацбанк пока воздерживается от поддержки американской валюты», - сказал директор департамента казначейства «БМ Банка» Тарас КИЯК.

При этом эксперты считают, что НБУ не допустит чрезмерного снижения американской валюты по отношению к гривне и будет удерживать курс в рамках ранее объявленного коридора.

Стабилизация ситуации на валютном рынке Украины прогнозируется только в апреле.