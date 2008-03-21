Для расследования резонансных преступлений нужен спецпрокурор?

Председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир МОЙСИК выступает за создание в органах прокуратуры должности специального прокурора для расследования резонансных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своем выступлении на парламентских слушаниях.

Как прибавил В.МОЙСИК, должность специального прокурора существует во многих странах.

Также депутат во время выступления выразил убеждение, что органы прокуратуры, чтобы избежать влияния на них, не должні принадлежать ни к какой ветви власти.

«Если прокуратура будет принадлежать к той или другой ветви власти, у нас нет гарантии, что она не будет использоваться той политической силой, которая была причастна к созданию данной ветви власти», - сказал В.МОЙСИК.

При этом он заявил о необходимости "на законодательном уровне максимально обеспечить независимость прокуратуры от политического влияния».