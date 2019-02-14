"Оноприенко - это сила!": харьковчане за деньги вышли на фейковый митинг в поддержку кровавого маньяка (видео)

Митингующие даже не удосужились проверить, чью фамилию они скандируют.

В Харькове 13 февраля прошел фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты - одного из самых кровавых маньяков прошлого века Анатолия Оноприенко.

Как оказалась, фейковый митинг организовали журналисты местного издания 057. По словам журналистов, к ним обратился участник АТО с предложением проверит, поведутся ли харьковчане на легкий заработок.

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В интернете было опубликовано объявление, с предложением прийти на площадь Конституции и поддержать "кандидата в президенты" Анатоля Оноприенко, который умер в 2013 году. Участникам митинга пообещали заплатить по 1000 гривень. Однако многие не удосужились проверить, кто такой Оноприенко, и начали подавать заявки на участие в "митинге".

"Мы специально решили выбрать "в кандидаты" не существующего политика, а такую одиозную личность, чтобы показать - любителям "легкой наживы" абсолютно все равно за кого голосовать. И вместо Оноприенко мы могли подставить любую фамилию, будь то Милошевич, Мадуро или Захарченко, это не поменяло бы ничего", - пишут журналисты.

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Сообщается, что в намеченное время в нужном месте собрались около 100 человек, однако звонков поступало намного больше. Собравшихся попросили проскандировать на камеры "Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - это сила!", и "Оноприенко - будущее Украины!". И "митингующие" легко это сделали. Более того, они на камеру уверяли, что будут голосовать именно за Анатолия Оноприенко, хотя "его предвыборную программу еще не читали".

"Буквально через час мы покинули наш фейковый митинг и мы начали отвечать на возмущенные звонки желающих получить тысячу гривен. На все угрозы митингующих, мы просили их прочесть внимательно - за кого они сегодня стояли и перестать продавать свои голоса", - говорится в сообщении.

Видео 057

Справка УНИАН. Анатолий Оноприенко в период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов. Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был приговорен к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением. В 2013 году он умер от сердечной недостаточности в тюрьме.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Киеве пранкеры "развели" сотни людей, собрав на проплаченный митинг за несуществующего кандидата.