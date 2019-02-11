В Одессе и Киеве пранкеры "развели" сотни людей, собрав на проплаченный митинг за несуществующего кандидата

В Киеве также произошел подобный розыгрыш, на который собрались несколько десятков человек.

В Одессе сотни людей собрались на "проплаченный митинг" за несуществующего кандидата в президенты.

Митингующим обещали заплатить по тысяче гривень, и еще 70 грн бонусом за каждого приведенного человека, сообщил портал 048.ua.

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"Все началось несколько дней назад - в группах студентов в вайбере и на сайтах объявлений всем желающим предлагали "поработать" - постоять на митинге. В некоторых объявлениях речь шла о поддержке некоего кандидата в президенты. Называлось даже имя "кандидата" - Сергей Филатов. И желающих помитинговать за деньги не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует", - пишет издание.

Когда около памятника Дюку собралась толпа "митингующих", оказалось, что организаторы не пришли. По телефону они сначала советовали собравшимся... покататься на фуникулере. Затем в вайбер начали отвечать, что кандидат в президенты "провалился в люк и умер".

"Особенно расстроен был мужчина, который привел с собой 270 человек - ведь за каждого привлеченного обещали премию", - пишет 048.ua.

Как добавляет ТСН, в Киеве также произошел подобный розыгрыш, на который собрались несколько десятков человек. Этот пранк транслировали в Интернете.

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Видео: Уткин ТВ