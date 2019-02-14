"Кто заказал Гандзюк": во время визита Порошенко в Харьков активистам разорвали плакат (видео)

У активистов на плакатах были зачеркнутые фамилии главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Во время визита в Харьков Петра Порошенко в четверг, 14 февраля, активисты попытались привлечь внимание президента к делу об убийстве Екатерины Гандзюк соответствующим плакатом, однако его разорвали правоохранители.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Владимир Рысенко.

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"Попробовали сегодня в Харькове спросить у Петра Алексеевича "Кто заказал Катю Гандзюк". Получили порванный плакат, как честный ответ", - написал Рысенко.

По данным СМИ, активисты встречали президента с плакатами во время открытия харьковской филармонии после реконструкции на улице Рымарской.

У представителей "Харьковского антикоррупционного центра" на плакатах были зачеркнутые фамилии главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, которых отец Екатерины Гандзюк обвинил в сотрудничестве с подозреваемым в убийстве дочери.

В то же время при подъезде кортежа Порошенко к филармонии люди с шевронами пытались блокировать одного из активистов с плакатом в руках.

Справка УНИАН. 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20, собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла драка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновений трое полицейских с травмами госпитализированы. Позже всех задержанных отпустили.

ГБР по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).