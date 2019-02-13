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Подозреваемый в избиении активиста на Подоле полицейский вышел на свободу (видео)

17:39, 13 февраля 2019
Общество
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Накануне суд взял Мельникова под стражу на 2 месяца / фото Антон Страшко, ТСН

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Видео с комментарием Мельникова СМИ опубликовано на странице в социальной сети Facebook кандидата в президенты Украины от Социалистической партии Украины Ильи Кивы.

Мельников, в частности, отметил, что не имеет к Степану Бнадере ни позитивного, ни негативного отношения. «Это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы», - сказал Мельников.

Также он рассказал свою версию инцидента с избиением активиста организации С14. «Состояние было очень сильно эмоциональное, и когда человек находился на земле, то, я скажу, что если там и наносились какие-то удары, то точно не по голове. И сказать о том, что я имел какой-то прямой умысел добить, забить человека, нельзя», - подчеркнул Мельников.

Также он добавил, что раньше не работал в спецподразделении «Беркут».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Мельникову, который возле здания Подольского управления полиции избил задержанного активиста.

При этом в решении суда говорится о возможности внесения залога в сумме 115 тыс. грн.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного бюро расследований, Мельников подозревается в превышении власти или служебных полномочий при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении Подольского управления полиции.

Также суд отстранил полицейского от исполнения должностных обязанностей сроком на 2 месяца.

Справка УНИАН. 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20, собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла драка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновений трое полицейских с травмами госпитализированы. Позже всех задержанных отпустили.

ГБР по факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Сегодня, 13 февраля, Кива внес залог за полицейского Мельникова, который возле Подольского управления полиции избил активиста С14.

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Теги: #полиция#Илья Кива