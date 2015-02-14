45 детей из Артемовского дома ребенка эвакуировали в Харьков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, эвакуация произошла в ночь с 13 на 14 февраля в связи с ракетным обстрелом Артемовска и случаями гибели мирных граждан, в том числе детей.

Воспитанники в возрасте от 2 месяцев до 5 лет в сопровождении 25 сотрудников учреждения Областного специализированного дома ребенка города Артемовск эвакуированы в харьковское коммунальное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка №3», говорится в сообщении.

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По сообщению Департамента охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации, для встречи детей были проведены все необходимые организационные мероприятия. Эвакуированных детей встречали представители Департамента и администрации дома ребенка. По прибытии (около 3.00) дети прошли медицинский осмотр. Кроме того, решены все вопросы относительно размещения детей, их питания, бытовых условий пребывания, ухода и лечения.

"На сегодня все эвакуированные воспитанники дома ребенка находятся в безопасности, окруженные заботой, имеют квалифицированный медицинский надзор", - отметили в ОГА.

Ранее УНИАН сообщал, что во время обстрела жилого квартала Артемовска, который произошел днем 13 февраля, погибли двое человек, а еще пятеро - ранены, среди них трое детей.