Календарь событий: День влюбленных, история брачного агентства, первая в мире жертва ДТП, казнь королевы за супружескую измену, кто вскрыл гробницу Тутанхамона и кому мы обязаны за оборот «no comments»

11 февраля

Неделя начинается со Всемирного дня больного. Он был учрежден по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II в 1992 году. В своем послании верующим он недвусмысленно охарактеризовал цель этого Дня: «… дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий». Иоанн знал обо всем этом не понаслышке, в 1991 году врачи поставили ему страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в 1858 году во французском городке Лурд произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исцелила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.

Еще в понедельник - Международный день женщин и девочек в науке, учрежденный ООН. Его история такова: 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция, провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Между тем, исследования специалистов, проведенные в 14 странах, выявили определенный дисбаланс в участии в научной сфере между мужчинами и женщинами, то есть дисбаланс по половому или гендерному признаку. Так, возможность получения степени бакалавра, магистра и доктора для женщин в сфере науки составляет 18%, 8% и 2% соответственно, в то время как для мужчин эти показатели составляют 37%, 18% и 6%. Есть 11 февраля и значимые памятные даты. Так, в 1809 году американец Роберт Фултон запатентовал пароход. Но считается, что первым идею выдвинул французский физик Дени Папен, в 1707 году он спроектировал судно с паровым двигателем и гребными колесами, о котором почти не сохранилось достоверных сведений. По одной из версий, после успешного испытания его сломали лодочники, боявшиеся остаться без работы. Через 30 лет опыты

Папена продолжил англичанин Джонатан Халлс. Его первый эксперимент закончился плачевно - двигатель оказался настолько тяжелым, что паровой буксир попросту затонул. Настоящего успеха добился в 1802 году шотландец Уильям Саймингтон, он продемонстрировал пароход «Шарлотта Дундас», а еще через пять лет американец Роберт Фултон построил «Клермонт» – первый пароход, который начал выполнять регулярные коммерческие рейсы. Газеты писали, что многие лодочники в ужасе закрывали глаза, когда «чудовище Фултона», изрыгающее огонь и дым, двигалось по Гудзону против ветра и течения. 11 февраля 1809 года он запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель этого транспорта. Незадолго до смерти Фултон спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», известный под названием «Демологос». В 1922 году канадский физиолог и врач Фредерик Бантинг открыл инсулин. В 1923 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, совместно с Джоном Маклеодом. В знак признания заслуг Бантинга Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в его день рождения - 14 ноября.

11 февраля 1929 года Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений. Они были подписаны в Латеранском Апостольском Дворце кардиналом Пьетро Гаспарри и премьер-министром Италии Муссолини – от имени короля Виктора Эммануила III. Соглашениями католическая церковь была признана единственной государственной религией Италии. Сегодня Ватикан является абсолютной теократической монархией, во главе которой стоит Папа Римский. Его избирают на пожизненный срок путем тайного голосования, на конклаве – собрании коллегии кардиналов. Для избрания на папский престол кандидату необходимо получить не менее двух третей голосов. Высшими консультативными органами являются Вселенский собор Римско-католической церкви, Коллегия кардиналов и Епископский синод. Административное управление государственными делами осуществляет Римская курия, состоящая из девяти конгрегаций (духовных ведомств), трех трибуналов, папских комиссий и иных ведомств. Армия Ватикана состоит из 110 швейцарских гвардейцев и является самой маленькой в мире. После военной реформы 1970 года, осуществленной Папой Павлом VI, эта гвардия осталась единственным подразделением в Ватикане, сохранившим военные функции. Вооруженные средневековыми алебардами, шпагами и пистолетами, гвардейцы облачены в нарядные костюмы, созданные, по одной из версий, по эскизам Микеланджело Буонарроти. В 1941 году была выпущена пластинка с записью песни из репертуара американского джаз-оркестра Гленна Миллера, известная по кинофильму «Серенада Солнечной долины» - «Поезд на Чаттанугу», которая стала первым официальным «золотым диском» в истории грамзаписи. В этот день, во время радиотрансляции выступления оркестра, президент «Ар-си-эй» Уолли Эрли официально вручил Гленну Миллеру покрытую золотым лаком эту грампластинку.

В 1956 году был совершен первый полет военно-транспортного самолета Ан-8 под управлением летчиков-испытателей Верникова и Васина с киевского аэродрома «Святошино». В 1978 году в Китае был отменен запрет на чтение книг Аристотеля, Шекспира и Диккенса. В 1990 году 11 февраля после подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации партий и движений против режима апартеида вышел на свободу после 27-летнего заключения Нельсон Холилала Мандела.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День волшебных сказок на ночь и Проводы наличности.

Именины у Герасима, Игнатия, Романа, Дмитрия, Константина и Ивана.

12 февраля

Во вторник - Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Чарльз Дарвин (1809-1882 гг.) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, которая была расценена еще при его жизни как научный переворот. Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Дарвина подвергается резкой критике, география празднования Дня расширяется.

Еще 12 февраля - Международный день детей-солдат, еще его называют «Днем Красной Руки». Этот праздник отмечается в честь памяти детей, вынужденных принимать участие в войнах и вооруженных конфликтах. Это особенно распространено в Демократической Республике Конго, Руанде, Уганде, Судане, Кот-д'Ивуаре, Мьянме, на Филиппинах, в Колумбии и Палестине. В целом более 17 стран мира официально берут детей в армию. В 2009 году примерно 250 тысяч детей, только по официальным данным, находились на воинской службе, причем треть из них - девочки. День «Красной Руки» был впервые отмечен в 2002 году, когда Факультативный протокол к Конвенции ООН от 2000 года о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, вступил в силу.

12 февраля, практически накануне Дня святого Валентина, отмечается Международный день брачных агентств. Этот праздник появился в Украине - он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года. Идею, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России. Кстати, первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал очень популярным.

С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, а от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете. В 1810 году Наполеоном Бонапартом был утвержден новый Уголовный кодекс Франции, действовавший в стране до 1994 года. В 1898 году 12 февраля была зарегистрирована первая жертва автокатастрофы - Генри Линдфильд, который разбился в своей машине. Он направлялся из Лондона в Брайтон. Двигаясь на скорости 17 км/ч, что на то время считалось достаточно быстрой ездой, он потерял контроль над управлением и вылетел с трассы на крутом повороте. Его автомобиль несколько раз перевернулся, а сам водитель был обнаружен уже мертвым. Эта авария стала началом вереницы трагических дорожных происшествий.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые в мире автогонки вокруг земного шара, через Берингов пролив под названием «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода». Они состоялась благодаря усилиям двух газет: французской «Матэн» и американской «Нью-Йорк Таймс». Дата была приурочена ко дню рождения Линкольна. В гонках участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии. Фаворитами были американец Генрих Генцен, немецкий лейтенант Кеппен, барон Эдуард фон Шейнфогель. Автогонки прошли по маршруту Нью-Йорк – Аляска – Сиэтл – Владивосток – Иркутск – Ачинск – Томск, далее по тракту через Россию в Европу. Первым финишировал в Париже немецкий автомобиль «Протос» 11 июля, вторым 26 июля к финишу пришел американский экипаж, и именно он был признан победителем. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге. Во время пути все автомобили претерпели поломки.

В этот день все желающие оставить свое мнение при себе могут поблагодарить Уинстона Черчилля за его необычайную находку. Именно 12 февраля 1946 года он ответил на вопросы журналистов: «No comment' is a splendid expression. I am using it again and again». Так, Уинстон Черчилль, уже будучи экс-премьером Великобритании, при выходе из Белого дома ответил на просьбу журналистов прокомментировать только что состоявшуюся его встречу с президентом США Гарри Трумэном. При этом Черчилль сослался на американского дипломата Самнера Уэллса, у которого, как сказал бывший британский лидер, он и позаимствовал это выражение. Именно тогда Черчилль недвусмысленно предупреждал Запад об опасности, исходившей от советского тоталитарного режима, и в этой связи употребил еще одно ставшее впоследствии широко распространенным выражение «железный занавес», который опустился между Восточной и Западной Европой.

В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Неофициальные праздники - День безумного желудка и День прокладывания тропинок.

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи и Петра.

13 февраля

В среду - Всемирный день радио, учрежденный Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году. Дата проведения выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. Оно обладает огромными возможностями при малых затратах. Коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку это - самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. В 1542 году в Тауэре была казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард. В 1867 году в этот день начались работы по перекрытию реки Сенны в Брюсселе. Это стало одной из важных вех в истории города, открывшей путь к архитектурно-логистической модернизации. В настоящее время в черте Брюсселя реку скрывают подземные трубы. Над ними проложены бульвары и магистрали.

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. История следующая: однажды ночью Луи Люмьера мучила головная боль. Она не давала ему уснуть и к утру он придумал новое устройство, состоящее из проектора с кулачковым механизмом для подачи перфорированной пленки с изображением. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья Люмьер реализовали изобретение комбинированной кинокамеры в жизнь. 28 декабря этого же года в Париже братья Люмьер продемонстрировали изобретение в действии. На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» ими был устроен первый публичный платный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». С этого коммерческого показа и началась история мирового кино. В 1946 году американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

Неофициальные праздники - Международный день презерватива и День бродячих дверей.

Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи и Ивана.

14 февраля

В четверг - День всех влюбленных, или День святого Валентина. История священника Валентина датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, поэтому считались главным врагом браки. Император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник Валентин из римского города Терни. Когда тайное стало явным, его приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен - в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин», отсюда и пошло название посланий в этот день «валентинки». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США - с 1777 года. В Японии начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы прошлого столетия, традиционно там дарят шоколад. У страстных французов в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый, которого они увидят, и есть суженый. Кстати, Саудовская Аравия является единственной в мире страной, где этот праздник официально запрещен, причем под страхом больших штрафов.

Еще 14 февраля - День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины. Поздравляем всех ветеранов и воинов, которые имеют прямое отношение к этому роду войск.

14 февраля - неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. В этот день в 1946 году научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран. Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и экспериментальные варианты.

Еще в четверг отмечается Международный день дарения книг, учрежденный ООН. Инициатива его появления принадлежит американке, матери троих детей Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. Именно вопрос одного из сыновей - почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так - и стал толчком к появлению на свет нового праздника, ставшего популярным во всем мире. В 1349 в этот день по обвинению в распространении чумы в Страсбурге были убиты около 2000 евреев, из них 900 были сожжены заживо. Казимир III предоставил убежище уцелевшим евреям в Польше. В 1876 году американец Александр Грэхем Белл - ученый, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, основатель компании American Telephone and Telegraph Company, определившей все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США - получил патент на «метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне. В 1907 году была основана Львовская галерея искусств. В 1933 году в Париже открылась первая телефонная служба точного времени. В 2005 году был создан сервис YouTube.

Неофициальные праздники - Международный день чудаков-одиночек и День маленьких перевоплощений.

Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.

15 февраля

В Украине - День чествования участников боевых действий на территории других государств. Он учрежден указом президента в 2004 году. Дата приурочена к годовщине вывода советских войск из Афганистана. Афганская война продолжалась с 1979 до 1989 год, она стала самой жестокой и кровопролитной, развернутой после Второй мировой войны при участии СССР. Более 2500 украинцев не вернулись из Афганистана, 72 человека считаются пропавшими без вести или попавшими в плен. Получили ранения более 8 тысяч украинцев, 4687 из них вернулись в родительские дома инвалидами. Чествуют и всех тех, кто принимал участие в других войнах - военнослужащих, выполнявших интернациональный долг в Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, на острове Куба и во многих других «горячих точках» мира.

Еще в пятницу - День детей, больных раком, или Международный день борьбы с раком у детей. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает. Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живет 80% детей с онкологическими заболеваниями. В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь. В 1922 году в Гааге открылось первое заседание Международного суда.

В пятницу православные отмечают Сретение Господне - один из 12 главных церковных праздников. Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова – «радость». И этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но и встречу всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Неофициальные праздники - День информации о холостом образе жизни, День завязывания узелков на счастье, Международный день операционной медицинской сестры и День звона колец.

Именины у Василия.

16 февраля

В субботу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. 16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера открыла в Долине Царей близ Луксора гробницу Тутанхамона, находка была признана одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии. Когда саркофаг вскрыли, то внутри оказался золотой гроб с мумией фараона. Сам саркофаг содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона был оставлен в своей гробнице в Долине Царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее. В 1968 году в американском городе Хейливилл начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол. Этот международный документ был принят в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами - разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране. Другая возможность Киотского протокола - страны могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу на территории одной из них и затем «делить» полученный эффект, «передавая» друг другу «единицы снижения выбросов».

Неофициальные праздники - День свежего ананаса и День поиска запахов.

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.

17 февраля

Воскресенье тоже «отдыхает» от официальных международных праздников. Но зато есть важные исторические даты. В 1600 году по решению светского суда итальянского монаха-доминиканца, философа и поэта Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений – учение о бесконечности вселенной и множестве миров. Он отказался отречься от своей теории и после семилетнего тюремного заключения его казнили как еретика. В 1889 году на месте казни в Риме ему был воздвигнут памятник. В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз. В 1983 был зарегистрирован язык программирования Ада.

Неофициальные праздники - День спонтанного проявления доброты, День трепета перед Бахусом и День построения воздушных замков.

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная