В Запорожье началось собрание акционеров ”Днепроэнерго”

Об этом УНИАН сообщил представитель ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» Александр ВИННИЧЕНКО ("Бизнес-Инвест" является миноритарным акционером ОАО «Днепроэнерго»).

По его словам, к участию в собрании акционеров зарегистрировались представители НАК «Энергетическая компания Украины», которая владеет 76% акций энергогенерирующей компании.

В повестке дня собрания акционеров «Днепроэнерго», назначенного на сегодня, содержатся вопросы, связанные со сменой регистратора общества, внесением изменений в устав общества, а также вопросы делегирования отдельных полномочий собрания акционеров Наблюдательному совету общества. В повестку дня были включены также дополнительные вопросы: отзыв и избрание членов Наблюдательного совета общества, Ревизионной комиссии, а также председателя и членов Правления ОАО «Днепроэнерго».

Как сообщал УНИАН, вчера на сайте ОАО «Днепроэнерго» было обнародовано официальное сообщение о переносе собрания акционеров, запланированного на 21 марта. В этом году это уже второй по счету перенос собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго». В январе компания перенесла на 21 марта дату проведения общего собрания акционеров, назначенного первоначально на 14, а затем на 28 января.

Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ предполагалось провести путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн.

В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) должна консолидировать 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”.

Это решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловала ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест (миноритарный акционер генкомпании), который посчитал, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства, и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда.

Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 года ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда, которым признавалось незаконным увеличение УФ «Днепроэнерго».

В конце января 2008 года ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловала в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января с.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

Верховный суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля с.г., однако заседание уже несколько раз переносилось.

4 марта коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

До увеличения уставный фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. После допэмиссии госпакет может составить не менее 50%+1 акция.