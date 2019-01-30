Следователи ГБР разоблачили контрабанду 250 карабинов из Чехии

Группа лиц наладила механизм перемещения огнестрельного оружия через Одесскую таможню.

Следователи Центрального аппарата Государственного бюро расследований блокировали ввоз из Чехии огнестрельного оружия и сбыт его на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, группа лиц, используя субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на территории Украины, по предварительному сговору с должностными лицами Национальной полиции Украины, Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и другими лицами, наладили противоправный механизм перемещения огнестрельного оружия через таможенную границу Украины в зоне деятельности Одесской таможни, с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления таможенному органу Украины недостоверных сведений о фактическом содержании отправления.

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Установлено, что в конце января на Одесскую таможню из Чехии было доставлено 250 единиц оружия «карабин Скорпион», которое не соответствовало требованиям государственного стандарта (ГОСТ), поэтому не могло быть перемещено через государственную границу. «С целью легализации указанного оружия, представителем предприятия-заказчика, с участием инспектора таможни, отобраны образцы оружия, которые, по предварительной договоренности, направлены в частную мастерскую с целью их переработки и приведения к нормам ГОСТ. После чего упорядоченные образцы должны быть направлены в экспертное учреждение для получения сертификата соответствия и дальнейшего растаможивания всего оружия как «карабинов охотничьих», соответствующих ГОСТ для реализации на территории Украины», - говорится в сообщении.

При проведении обыска автомобиля курьера следователями изъяты образцы оружия, документы и денежные средства в сумме около 35 тыс. долларов, 1800 евро и 175 тыс. грн.

Проводятся следственные и другие процессуальные действия с целью документирования и установления обстоятельств совершения уголовного преступления, подлежащих доказыванию.

В случае доказательства вины, за совершенные уголовные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 201 (контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.