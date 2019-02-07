Эксперименты следствия на аллее Героев Небесной Сотни по делу экс-"беркутовцев" продолжаются – прокурор

Прокурор Янис Симонов сообщил, что следственные действия продолжаются, несмотря на установку забора в рамках подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Следственные эксперименты на аллее Героев Небесной Сотни в рамках дела против 5 экс- «беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, продолжаются.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор по делу пятерых экс- «беркутовцев» Янис Симонов.

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"Несмотря на то, что вдоль улицы установлен строительный забор, следственные эксперименты в рамках этого дела продолжаются там, где он не мешает", - сказал Симонов.

Он также добавил, что строительство здания будущего музея не препятствует проведению следственных действий, поскольку здание будет стоять ниже, в котловане, а вот снятие брусчатки на тротуаре и на проезжей части улицы помешает проведению следственных экспериментов, потому что будет изменен ландшафт места, где погибли Герои Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН, в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

Адвокаты потерпевших по делу экс- «беркутовцев» утверждали, что начинать какие-либо работы, в том числе и по обустройству стройплощадки, до завершения следственных экспериментов нельзя.