ГПУ сообщила о подозрении еще одному разгонявшему Майдан экс-"беркутовцу"

Бывшего милиционера подозревают в незаконном задержании двух участников акции протеста и составлении заведомо ложных документов об их задержании.

Генеральная прокуратура Украины уведомила о подозрении еще одного бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут», который участвовал в разгоне студенческого митинга на Майдане Незалежности в Киеве в ноябре 2013 года.

Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры.

«По фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в городе Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, бывший милиционер столичного полка «Беркут» уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.28, ст.340 и ч.1 ст.366 УК Украины, а именно: незаконное препятствование проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось унижающими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов», - говорится в сообщении.

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По результатам следственных действий, будет решаться вопрос об избрании экс-«беркутовцу» соответствующей меры пресечения.

«Таким образом, по указанному эпизоду событий пока уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления четверо бывших милиционеров столичного полка «Беркут». Ранее по фактам этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве и 16 работников столичного «Беркута». Также в ходе расследования объявлены в розыск семь подозреваемых, а именно: четверо бывших высокопоставленных должностных лиц и три руководителя подразделений МВД Украины», - отметили в Генпрокуратуре.