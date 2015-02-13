Боевики попали из артиллерии в кафе в Счастье, есть погибшие
12:08, 13 февраля 2015Общество
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Боевики из Веселой Горы обстреляли город Счастье из артиллерии. Снаряд попал в кафе «Дорожное», где находилось много посетителей.
REUTERS
Известно о двух погибших и трех тяжелораненых, кроме того, ранены три пешехода, проходивших мимо кафе, сообщает пресс-служба председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.
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В настоящее время военнослужащие разбирают завалы кафе, чтобы выяснить, не пострадало ли больше людей.
«Еще несколько снарядов попало в кооперативные гаражи, которые загорелись и горят вместе с машинами, - сообщает Геннадий Москаль. – В городе разбита теплотрасса, повреждены линии электропередач и система водоснабжения. Детальные последствия обстрела выясняются».
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