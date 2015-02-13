В ОБСЕ заявили, что готовы мониторить границу Украины и России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Мы уже проинформировали и украинскую, и российскую власть, и мы готовы допустить возможность проводить совместный мониторинг границы, если будет предоставлено безопасную среду для мониторинга”, - сказал Апакан.

По его словам, миссия ОБСЕ согласно своему мандату в настоящее время подходит очень близко к границе.

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Апакан сообщил, что сейчас в составе миссии есть небольшая по численности структура, которая имеет полномочия присутствовать на некоторых контрольно-пропускных пунктах украинско-российской границы.

При этом он подчеркнул, что мандат миссии не в том, чтобы охранять российско-украинскую границу. “Мы готовы выйти на границу и при наличии соответствующей безопасной среды осуществлять мониторинг на пунктах пропуска”, - добавил Апакан.