У политзаключенного Бекирова началась аллергия из-за грибка в камере
У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, возникла аллергическая реакция, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Об этом украинский омбудсмен написала Людмила Денисова в Facebook.
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«По информации, которую я получила от дочери Эдема Бекирова, у крымского татарина появилась аллергическая реакция», – написала она.
По словам омбудсмена, в Эдема Бекирова и Сервера Мустафаева возникла аллергическая реакция из-за грибковых отложениях на стенах камеры.
«Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам», – отметила Денисова.
«Я уже направила обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции удерживаемых граждан Украины, оказания им соответствующей медицинской помощи и обеспечения надлежащими условиями», – подытожила Денисова.
Добавим, Посольство США требует немедленно отпустить Бекирова и других украинских политзаключенных.