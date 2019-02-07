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В Киеве задержали на взятке замдиректора государственного предприятия

11:45, 07 февраля 2019
Общество
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Замдиректора государственного предприятия требовала взятку / фото kyiv.npu.gov.ua

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Как сообщили в Следственном управлении полиции Киева, чиновница требовала от заявителя 190 тыс. гривень за ускорение назначенного следователем в уголовном производстве экспертного исследования и получение положительных заключений исследования качества выполненных строительных работ.

Правоохранители задержали заместителя директора ГП после получения части неправомерной выгоды в размере 150 тыс. гривен.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

Чиновница требовала от заявителя 190 тыс. гривень / фото kyiv.npu.gov.ua

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранении от должности. Проводятся мероприятия по проверке и сбору доказательств причастности других должностных лиц разработанной и действующей на государственном предприятии схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Напомним, 5 февраля в Киеве на взятке в 15 тысяч долларов задержан начальник отделения Голосеевского районного управления полиции. 

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Теги: #Киев#взятка#госпредприятия