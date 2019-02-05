В Киеве на взятке в 15 тысяч долларов задержан начальник отделения райуправления полиции

Руководитель отдела требовал от потерпевшего гражданина 34 тыс. долларов за открытие уголовного производства.

В Киеве сегодня на взятке в 15 тыс. долларов задержан начальник отделения одного из районных управлений полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, следствием установлено, что в январе текущего года в районное управление полиции обратился гражданин с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения и завладении 67 тыс. долларов.

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Однако вместо того, чтобы начать досудебное следствие, и.о. начальника отделения потребовал от заявителя 34 тыс. долларов за внесение указанных сведений в ЕРДР, используя при этом угрозы и запугивание.

Получив первую часть неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долларов, правоохранитель согласился уменьшить общую сумму взятки до 15 тыс. В дальнейшем при получении второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 420 тыс. грн, полицейский был задержан в служебном кабинете.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как отмечает издание lb.ua, речь идет о Голосеевском районном управлении полиции города Киева.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили на Волыни контрабандиста, который предложил 26 тысяч евро взятки сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне 160 коробов сигарет стоимостью почти 2 млн грн.