Дело Гандзюк: в Италии активисты обрисовали забор виллы Авакова (фото)

Главе МВД и его подчиненным вменяют саботаж расследования резонансных нападений, в частности на Екатерину Гандзюк.

В Италии на заборе возле виллы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появились имена пострадавших активистов.

Об этом сообщает организация «Вещественное доказательство» в Facebook.

Активисты разместили на заборе 40 фотографий пострадавших и убитых украинских общественных деятелей. Участники акции обвинили главу МВД в саботаже расследования нападений на активистов.

«На заборе роскошного поместья нарисовали фамилии, даты рождения и смерти Екатерины Гандзюк, Александра Музычка, Павла Шеремета и Ирины Ноздровской. Именно за время каденции Арсена Авакова убили этих людей», – говорится в сообщении.

Кроме упомянутых имен, на заборе виллы Авакова нарисовали также фото активистов и даты рождения активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Сергея Никитенко, Николая Бычка, Дмитрия Булаха, Михаила Кузаконя и Григория Кузьмы.

«40 фотографий пострадавших активистов … также напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполіції в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. При этом полицейские откровенно саботируют расследования и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр внутренних дел вообще не комментирует постоянное преследование активистов», – сообщили организаторы акции.

Также активисты отметили, что несмотря проведены десятки акций протеста, Аваков так и не понес никакой ответственности.

Отметим, в 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии, стоимость которой составляет около 774 тыс. евро.