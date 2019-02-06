Луценко анонсировал суд над бывшим главарем боевиков Безлером

На счету Безлера многочисленные случаи издевательства и пытки украинских граждан на оккупированной территории, поэтому он должен предстать перед судом, пусть даже заочным уже в этом году.

Уже в этом году должен состояться суд над бывшим главарем боевиков Игорем Безлером.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Вы все знаете, что это лицо фактически начало военные действия в Украине. У нас фактически закончено расследование дела, где проходят 85 потерпевших, скальпированных, расчлененных. Я глубоко убежден, что уже в этом году мы должны начать открытый судебный процесс в Славянске, пусть даже заочный, над этим подонком», - сказал Луценко.

Справка. В апреля 2014 года Безлер в составе диверсионной группы участвовал в захвате Донецкого СБУ и здания МВД в Горловке. Однако уже в конце 2014 он якобы уехал из Горловки в неизвестное для следствия место.