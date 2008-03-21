Эксперты критикуют бюджетные инициативы Тимошенко

Эксперты критикуют правительство за слишком социальный бюджет в этом году и выражают обеспокоенность несогласованностью доходов и социальных расходов, которые предусмотрены бюджетной декларацией на 2009 год.

Правительство пошло на увеличение социальной части нынешнего бюджета из-за обнищания украинцев, объясняет первый заместитель министра труда и социальной политики Павел Розенко. По его словам, именно поэтому в бюджетной декларации на следующий год правительственные чиновники предусмотрели ряд социальных реформ, в частности планируют приравнять минимальную зарплату к прожиточному уровню и начать масштабную пенсионную реформу. Директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина критикует такие инициативы правительства, ведь для их реализации нужно предусмотреть довольно много средств с учетом инфляционных вызовов. «Возникает очень много вопросов, будут ли обеспечены бюджетными ресурсами эти инновации? За счет каких ресурсов? Пока еще в бюджетной декларации на следующий год не было сказано ни слова относительно приватизации, хотя это очень актуальный источник». По мнению Щербины, правительству следует срочно пересмотреть приватизационную политику в части расходов на социальные нужды, учитывая что ресурсы от разгосударствления являются исчерпаемыми.

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