Московский криминальный авторитет просит убежища в Украине

Предоставить статус политического беженца - с такой просьбой обратился московский криминальный авторитет Ровшан Ленкоранский к миграционной службе Украины.

Об этом сообщил его адвокат во время заседания в Шевченковском райсуде Киева. Вместо этого слуги Фемиды решили удерживать под стражей господина Ленкоранского до решения вопроса о его выдаче азербайджанским стражам порядка. За решеткой - он с февраля.

В то же время, Азейбарджан официально обратился к генеральной прокуратуре Украины с запросом об экстрадиции своего гражданина. На родине господина Ленкоранского обвиняют в покушении на убийство.

Елена Мельник, спикер ГУБОП МВД, заявляет, что "создается очень опасный прецедент, когда наиболее опасные криминальные элементы из стран постсоветского пространства будут накапливаться в Украине и обращаться за политическим убежищем".

5 канал