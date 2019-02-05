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Алла Пугачева удивила сеть неожиданным образом (фото)

19:39, 05 февраля 2019
Общество
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Пугачева раздает свои наряды / фото instagram.com/maxgalkinru

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил супруг Примадонны Максим Галкин и опубликовал фото, на котором артистка позирует в образе скромницы - в черном платье-миди с белым воротником и с распущенными прямыми волосами.

"Историк моды Александр Васильев заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного музея моды", - написал муж Пугачевой.

"Изящная Алла Борисовна", "Куколка наша!", "Алла супер выглядит", "Очень красивая!", "Алла Борисовна красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.

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Теги: #фото#Алла Пугачева