Алла Пугачева удивила сеть неожиданным образом (фото)

Историк моды приехал в гости к звездным супругам, чтобы заполучить в свой домашний музей платья из гардероба Пугачевой.

Известная певица Алла Пугачева отдала историку моды Александру Васильеву платья из своего гардероба.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил супруг Примадонны Максим Галкин и опубликовал фото, на котором артистка позирует в образе скромницы - в черном платье-миди с белым воротником и с распущенными прямыми волосами.

"Историк моды Александр Васильев заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного музея моды", - написал муж Пугачевой.

"Изящная Алла Борисовна", "Куколка наша!", "Алла супер выглядит", "Очень красивая!", "Алла Борисовна красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.