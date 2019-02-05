Олег Винник удивил сменой имиджа (фото)

За время зимних каникул любимец женщин отрастил бороду и теперь спрашивает совета, как ему поступить.

Украинский певец Олег Винник неожиданно сменил образ - певец отрастил бороду.

Снимок он опубликовал на странице в Instagram.

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Сейчас Винник готовит новую концертную программу под названием "Для мене ти - золота". Мини-тур Олега охватит шесть городов Украины, а главным сюрпризом шоу станет презентация поп-рок версии одного из ранних хитов артиста "Роксолана".

За время зимних каникул любимец женщин отрастил бороду и теперь спрашивает совета, как ему поступить. "Зорі - прозорі вгорі! Бриться чи не бриться?", - подписал кадр в новом имидже исполнитель.

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