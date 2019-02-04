Китайский новый год 2019: погасите долги и получите деньги в конверте

В 2019 году Китайский Новый год наступит 5 февраля и продлится до 20 февраля. Наступление нового года приветствуется с большой церемонией и множеством традиций, призванных объединить семьи и привлечь процветание в наступающем году.

Лунный Новый год, также известный как Праздник весны, приходится на 5 февраля 2019, но сегодня начинаются празднования того, что китайцы считают канун Нового года.

Но не думайте, что празднества проходят только два дня - на самом деле Праздник весны длится 15 дней, начиная с новолуния в Новый год и до полнолуния на Фестивале фонарей.

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В Китае магазины закрыты в течение первых пяти дней самого длинного праздничного сезона, поэтому большая часть покупок должна быть сделана заранее. Китайцы не могут наслаждаться работой, по крайней мере, неделю, а иногда и 10 дней, или даже до Фестиваля фонарей.

Почему такой долгий отпуск? Ну, это может быть потому, что наступление нового года приветствуется с большой церемонией и множеством традиций, призванных объединить семьи и привлечь процветание в наступающем году.

На самом деле, планирование Нового года включает в себя две основные темы: первая связана с очищением или устранением всех неудач предыдущего года, и во-вторых, подготовка дома, чтобы получить удачу в следующем году.

Несколько вещей, о которых следует помнить:

Смести невезение с чистого дома

В дни, предшествующие Новому году, китайцы заняты тщательной уборкой своих домов. Дело не только в том, чтобы увидеть, какие предметы у них пылятся, но все еще вызывают радость, а чтобы можно было выбросить все остальное. Китайцы сметают всю неудачу прошлого года. Чистый дом - это счастливый дом.

Приготовьтесь к празднику в канун Нового года

Китайцы серьезно относятся к своим праздникам. По крайней мере, в праздник подаются 10 блюд , и гости обедают в течение нескольких часов. Не забудьте включить рыбу. Это потому, что китайское слово «излишек» или «прибыль» звучит похоже на слово «рыба». Вот почему они верят, что употребление рыбы принесет богатство в новом году.

Раскрась город красным

Когда у вас запланирован праздник, время для украшения, и есть только один цвет, чтобы иметь в виду: красный. Китайские кварталы по всему миру превращаются в алые парады от красных фонарей до плакатов и бумаг с счастливыми персонажами. Это не только улицы, которые подвергаются изменению - предприятия, витрины и дома - в основном каждое место, которое хочет привлечь удачу, наряжается в праздничный декор. Красный цвет ассоциируется с богатством в китайской культуре, и это одна из традиций, которую принимают не только в Китае.

Приготовьтесь с берушами для танцев дракона и льва

Китайцы считают, что драконы приносят удачу, и поэтому танцы драконов исполняются практически во всех особых случаях. И если вам интересно, почему некоторые танцы продолжаются до тех пор, пока вы не станете почти глухими благодаря гонгам, тарелкам и барабанам, то это потому, что они также верят, что чем дольше дракон находится в танце, тем больше удачи он принесет для сообщества. Еще один плюс: говорят, что танцы также отпугивают злых духов.

Подарки в конвертах

Китайцы также обмениваются подарками на Новый год, но они предпочитают передавать их в виде денежных подарков в красных конвертах или анг-пао.

Не забывайте о сладостях

Вы будете знать, что это китайский Новый год, если вам подарят красные коробки с липкими угощениями. Еще один предпочтительный подарок, многие китайцы дарят его друг другу или своим некитайским друзьям, чтобы также пожелать им процветания. Обычно они имеет круглую форму, как пирог, но есть и варианты для гурманов. Сладкий подарок можно получить в форме рыбы или китайского знака зодиака - в новом 2019 году - это свинья.

Готовы ли вы к этому?

Китайцы любят посещать парикмахерскую или салон в канун праздника. У них также есть повод, чтобы обновить гардероб для Весеннего фестиваля, и, конечно, новая красная одежда. Считается, что новая прическа и одежда - принесет удачу и обеспечит новое начало нового года.

Обязательно погасите свои долги

Опять же, для китайцев это имеет традиционное и символическое значение: «закрыть книги» в конце года и начать более удачную страницу в новом году. Но что произойдет, если вы этого не сделаете? Вы можете ожидать появления красной краски на вашей двери.

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