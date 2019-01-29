В Украине ГИА по иностранному языку в 9-м классе будет включать аудирование – МОН

В этом году в 9-м классе ГИА будет проводиться из 3-х предметов: украинского языка, математики и третий – на выбор.

В Украине ГИА по иностранному языку в 9-м классе будет включать аудирование, сообщает Министерство образования.

Отмечается, что с этого года внедряется аудирование как часть ГИА по иностранному языку в 9-м классе, чтобы ученики школ могли заранее подготовиться к аудированию во время ВНО по иностранному языку в 11-м классе.

Согласно сообщению, в этом году в 9-м классе ГИА будет проводиться из 3-х предметов: украинского языка, математики и третий – на выбор.

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«Это может быть ГИА по иностранному языку: английскому, немецкому, французскому или испанскому. Аттестация проводится в письменной форме и будет состоять из 3-х частей: аудирование, чтение, использование языка», - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель министра образования и науки Вадим Карандий, в прошлом году впервые было введено аудирование как часть теста ВНО по иностранным языкам.

«Прежде всего, чтобы проверить, насколько ученик не просто выучил материал, но и может им пользоваться, чтобы свободно ориентироваться в иноязычной среде. Конечно, мы услышали много критики в отношении этого решения, в частности, что дети были не готовы к такому формату теста. Поэтому чтобы эта подготовка была поэтапной, с этого года аудирование будет и заданиях ГИА по иностранному языку в 9-м классе», - сказал Карандий.

Материалы для ГИА по иностранному языку в 9-м классе учитель будет готовить. Задачи должны соответствовать уровню А2+ для классов, изучающих язык на уровне стандарта, и уровню В1 для классов с углубленным изучением иностранных языков. На их выполнение ученик будет иметь 60 минут.

Материалы для аудирования должны содержать аудиозапись текста и одно послетекстовое задание. Темы должны касаться ежедневных ситуаций общения и соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 9-ых классов. Это может быть, например, фрагмент радиопрограммы, прогноз погоды, описание чего-то, телефонные переговоры и тому подобное.

Для уровня стандарта аудиотекст должен быть продолжительностью 1-2 минуты, для углубленного изучения – 3-4 минуты. Ученики прослушивают запись дважды, после чего выполняют задание к нему.

МОН советует подбирать материалы для ГИА из открытых источников, в частности, с использованием ряда ресурсов, указанных в методических рекомендациях. В этом же документе есть подробные требования к другим частям аттестации по иностранному языку.

Для учащихся 11-х классов, как и в прошлом году, ГИА по иностранному языку будет предметом на выбор и будет проходить в форме ВНО. Сертификационная работа по английскому (французскому, немецкому, испанскому) языку насчитывает 59 заданий разных форм и состоит из четырех частей: «Понимание речи на слух (аудирование)» (16 заданий), Чтение (22 задачи), «Использование языка» (20 заданий), Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

В тесте будут задачи двух уровней сложности: стандарта и профильного. Учащиеся, которые изучали иностранный язык на уровне стандарта или академическом уровне, должны во время регистрации на ВНО отметить уровень «стандарта» (они получают оценку за ГИА за выполнение части теста, которая соответствует уровню стандарта или академическом). Те же, кто изучал язык на профильном уровне, должны указывать уровень сложности заданий «профильный» (такие учащиеся получают оценку за ГИА по результатам выполнения заданий всего теста).