В Украине изменили правила поступления в вузы в 2019 году

Важная новация 2019 года - это расширение льгот для участников боевых действий.

В Министерстве образования и науки Украины утвердили условия приема в заведения высшего образования на 2019 год.

Как сообщили в пресс-службе МОН, условия приема в вузы на 2019 год прошли окончательное утверждение и вступили в силу - соответствующий приказ министерства был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

«Минимальные проходные баллы 150 и 130 для отдельных специальностей, творческие конкурсы до подачи заявлений, более компактные сроки вступительной кампании - эти и другие новации ждут абитуриентов в следующем году», - говорится в сообщении.

Так, для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) будут принимать сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. По иностранным языкам будут засчитывать только сертификаты 2018 и 2019 годов. Абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.

В МОН отметили, что возможность сдачи творческих конкурсов в нескольких вузах, а также создание равных условий для их участников независимо от оценок ВНО требовали изменений сроков проведения творческих конкурсов. Они пройдут с 1 по 10 июля, то есть до начала приема заявлений. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов - с 11 по 22 июля, но только для тех абитуриентов, которые желают учиться на контракте.

Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям. Это, в частности, «Среднее образование (физика)», «Профессиональное образование (Охрана труда)», «Аудиовизуальное искусство и производство», «Дизайн», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Психология», «Химия», «Физика и астрономия», «Прикладная физика и наноматериалы», «География», «Технологии легкой промышленности», «Агроинженерия», «Гражданская безопасность» и все специальности отрасли знаний «Здравоохранение». В большинстве случаев усилена роль знаний по математике и физике в оценке знаний абитуриентов.

В МОН отметили, что никаких изменений нет в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра. Бюджет это максимум 7 заявлений на 4 специальности, на контракт количество заявлений не ограничивается.

Кроме того, с 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование/Педагогика» и 22 «Здравоохранение», которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа.

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При этом из прошлых лет останутся корректирующие коэффициенты - первоочередной, сельский, отраслевой.

На следующий год расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной ответственности. Речь идет о специальностях «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Международное право», «Фармация, промышленная фармация». Чтобы подать на них заявление, поступающий должен иметь конкурсный балл не менее 130.

Как и в 2018 году минимальный порог установлен также на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Для участия в конкурсе на эти специальности абитуриент должен иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

В МОН отметили, что важная новация 2019 года - это расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех поступающих этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.

Что касается изменений в сроках, то основная вступительная кампания будет проведена в более компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета, чтобы их могли использовать поступающие на заочную форму. Так, регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля. Заканчивается подача заявлений в 18 ч. 22 июля - для поступающих только по сертификатам ВНО, 18-й год. 16 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Что касается вступления в магистратуру, то основным изменением будет расширение перечня специальностей, на которые надо сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО. В частности, добавятся специальности «Музееведение, памятниковедение», «Менеджмент социокультурной деятельности», «Информационное, библиотечное и архивное дело», все специальности отраслей знаний «Богословие», «Социальные и поведенческие науки», «Управление и администрирование», «Информационные технологии, «Публичное управление и администрирование».

Как и в прошлом году, ЕВЭ также нужно будет сдавать на специальности отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Сфера обслуживания», «Право» и «Международные отношения». На специальности «Право» и «Международное право», кроме этого, поступающие будут сдавать единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям.

Регистрация на ЕВЭ и ЕПВЭ продлится с 13 мая до 18.00 3 июня. Экзамен будет 2 июля, а вступительные экзамены - 4 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 10 июля и продлится до 23 июля.

Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.

Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров отметил, что по не зависящим от МОН задержкам с регистрацией Условий приема изменен предельный срок, до которого высшие учебные заведения должны утвердить собственные Правила приема - они должны это сделать до 5 февраля 2019 года.