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На Донбассе в ПЦУ перешел священник, побывавший в плену боевиков (видео)

11:20, 28 января 2019
Общество
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Иного помещения у храма нет. Сам отец в начале войны попал в плен к боевикам, говорится в сюжете ТСН.

После пыток и побега перебрался на подконтрольную Украине территорию. Теперь мечтает построить храм для своих прихожан в Бахмуте.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.

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Теги: #томос