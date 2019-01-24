В Православную церковь Украины перешел приход бывшей УПЦ МП на Киевщине

Митрополит также опубликовал просьбу клирика Бориспольской епархии бывшей УПЦ МП относительно присоединения к ПЦУ и свой приказ о принятии прихода в лоно единой поместной Православной церкви Украины.

К Православной церкви Украины присоединился приход бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Морозовка Барышевского района Киевской области.

Об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в Facebook.

«К Православной церкви Украины присоединился Свято-Успенский приход с. Морозовка Киевской области», - заявил он.

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При этом Драбинко под сообщением также разместил просьбу клирика Бориспольской епархии бывшей УПЦ МП о присоединении к ПЦУ и свой приказ о принятии прихода в лоно единой поместной Православной церкви Украины.

Отмечается, что «временный указ выдан протоиерею Николаю Бреге в том, что нами, митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром, который действует согласно полномочиям, предоставленным вселенским патриархом Варфоломеем, учитывая поданное прошение, вы и приход в честь Успения Божией Матери, в селе Морозовка Барышевского района Киевской области, где вы являетесь настоятелем, принимаетесь в Православную церковь Украины».

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.