Самое южное в мире культовое сооружение может присоединиться к ПЦУ
Часовня, которая расположена рядом с украинской антарктической станцией «Академик Вернадский», может перейти к Православной церкви Украины.
Об этом сообщил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий в Facebook.
«Подписал и отправил два письма в течение часа: в Минздрав относительно легального разрешения купить и завезти на «Вернадский» сильнодействующие наркотические вещества — на случай хирургических операций — и к Блаженнейшему Епифанию относительно опеки Поместной церкви над часовней на «Вернадском», — сообщил Дикий.
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Часовня Святого Владимира, которая расположена на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» считается самым южным в мире культовым сооружением.