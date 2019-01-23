Каменских блеснула коротким платьем на американском шоу (фото)
14:49, 23 января 2019Общество
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Для эфира исполнительница выбрала очень яркий и эффектный наряд.
Украинская певица Настя Каменских продолжает свой американский промо-тур испаноязычной песни «Peligroso».
31-летняя артистка попала на телешоу компании «Telemundo», которая является второй по величине среди испаноязычных телекоммуникационных компаний США.
Для эфира исполнительница выбрала очень яркий и эффектный наряд.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.
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