цей матеріал доступний українською

Каменских блеснула коротким платьем на американском шоу (фото)

14:49, 23 января 2019
Общество
463 0

31-летняя артистка попала на телешоу компании «Telemundo», которая является второй по величине среди испаноязычных телекоммуникационных компаний США.

Для эфира исполнительница выбрала очень яркий и эффектный наряд. 

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских