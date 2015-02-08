Богомолец: 3,5 тысячи молодых офицеров из 14 военных вузов пройдут курсы по тактической медицине

Три с половиной тысячи будущих офицеров военных вузов Украины пройдут курсы по тактической медицине.

Об этом сообщила советник президента Украины, народный депутат Ольга Богомолец сегодня во время брифинга во Львове, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, это позволит решить проблему максимально быстрого оказания медицинской помощи и спасти жизнь как можно большему количеству бойцов, которые сейчас воюют на передовой в зоне АТО.

Богомолец подчеркнула, что «во время учений курсанты получат практические навыки с остановки потери крови, разблокировки дыхательных путей, по избавлению от пневмоторакса, должной транспортировки раненого».

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«Учения уже прошли в четырех военных заведениях Киева и военной академии города Житомира, сегодня они проходят во Львове, завтра - в Хмельницком. Также будут проводиться в Харькове, Одессе и Днепропетровске. В общем практические навыки получат офицеры 14 военных вузов Украины», - отметила советник.

Она подчеркнула, что обучение проводят сертифицированные инструкторы НАТО и обученные в бою украинские специалисты с военной тактической помощи и сертифицированные инструктора, которые обучают солдат оказанию первой помощи в бою.

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«Врачи специально отстранены от проведения этого курса, ведь основная его задача заключается не в оказании профессиональной медицинской помощи, а собственно, как оказать тот час времени, за который можно будет довести раненого в лечебное учреждение, где ему будет оказана непосредственно врачебная помощь», - рассказала Богомолец.

Кроме того, во Львове она посетила бойцов из зоны АТО, которые проходят лечение и реабилитацию в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, ознакомилась с состоянием работ на Львовском межрегиональном центре социально-трудовой, профессиональной и медицинской реабилитации инвалидов и встретилась с руководством Львовской областной государственной клинической психиатрической больницы.