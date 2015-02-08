За сутки в зоне АТО погибли 12 украинских военных, еще 24 ранены

За минувшие сутки на Донбассе погибли 12 украинских военных, еще 24 бойца получили ранения.

Об этом "5 каналу" сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко.

По его словам, боевики 111 раз открывали огонь в сторону украинских военных. Обстреляли почти 40 населенных пунктов. В частности, Чернухино, Новогригорьевку, Малоорловку, Станицу Луганскую, Крымское.

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Самая сложная ситуация сейчас сложилась вокруг Дебальцево.

"После массированных обстрелов с РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии, минометов и стрелкового оружия, боевики неоднократно пытались штурмовать опорные пункты и блокпосты сил АТО вблизи н.п. Дебальцево и Чернухино. Все нападения террористов отражены", - отметил Лысенко.