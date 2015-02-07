В оккупированном Крыму арестовали еще одного татарина

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

По его информации, предварительно, у мужчины в доме провели обыск.

"В оккупированном Крыму российские каратели арестовали очередного участника митинга 26 февраля 2014 года − Эскендера Кантемирова. Перед этим в его доме совершили обыск", − написал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в поселке Советском был задержан крымскотатарский активіст Асан Чебиев, который приходится близким родственником одного из координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа Абмеджита Сулейманова. Ему инкриминируют участие в массовых беспорядках у стен Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года.

29 января был задержан замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Чийгозу инкриминируется ст. 212 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация массовых беспорядков), которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет