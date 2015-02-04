В Крыму задержали еще одного крымскотатарского активиста

Об этого говорится в сообщении Крымской полевой миссии по правам человека в Facebook.

«По оперативным данным КПМ? в поселке Советском сотрудниками правоохранительных органов был задержан Асан Чебиев, который приходится близким родственником одного из координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа Абмеджита Сулейманова», - говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook лидер Меджлиса Рефат Чубаров, сейчас Чебиева допрашивают в Следственном комитете в Симферополе.

«Оккупационными властями несколько часов назад задержан Асан Чебиев, 1957 года рождения, житель с села Заветное Советское района Крыма.

Читайте такжеГПУ расследует незаконный арест в Крыму лидера Меджлиса ЧийгозаКак и заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу оккупанты инкриминируют Чебиеву участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, состоявшегося в Симферополе 26 февраля 2014 года...», - написал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан 29 января «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда состоялась акция протеста с участием активистов Меджлиса в Симферополе возле здания крымского парламента.

29 января Киевский райсуд Симферополя принял решение об аресте Чийгоза до 19 февраля.