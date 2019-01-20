Суд в аннексированном Крыму назначил дату заседания об условно-досрочном освобождении Балуха

Ранее такое судебное заседание планировалось на 9 января, однако, как пояснил представитель стороны обвинения, необходимые документы Балух получил на один день позже срока, предусмотренного российским законодательством.

В подконтрольном Кремлю Керченском городском суде на 25 января назначено заседание по рассмотрению ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Начало заседания запланировано на 14:00 по местному времени.

Ранее такое судебное заседание планировалось на 9 января, однако, как пояснил представитель стороны обвинения, необходимые документы Балух получил на один день позже срока, предусмотренного российским законодательством. На этом основании судья Александр Ковалёв перенес заседание суда.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.