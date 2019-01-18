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Ныряние в прорубь на Крещение не поможет: священник назвал наилучший метод отпущения грехов

07:47, 18 января 2019
Общество
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Священник считает, что погружение в холодную воду полезно лишь для тела / фото adm.dp.gov.ua

Об этом рассказал военный священник ПЦУ Андрей Гуль, передает «Обозреватель». По его словам, очищение души возможно только через покаяние и таинство исповеди.

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"Люди, которые прыгают в прорубь, верят в то, что благодаря этому в такой день они очищаются от различных грехов. То есть, они считают, что через погружение они получают отпущение этих грехов. Но это совсем не так", – подчеркнул Гуль.

Он рассказал о том, что человек всегда ищет простые пути и очень часто людям трудно не просто признать свои ошибки, но еще и озвучить их вслух. Гораздо удобнее ошибочно считать, что погружение в холодную воду отпустит все грехи.

"Я не против того, чтобы человек шел и нырял, и ведь многие врачи говорят, что это полезно. Но только для тела. Для души там пользы нет", – подвел итог священник.

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Теги: #Крещение