Священник ПЦУ спрогнозировал судьбу "Московского патриархата" в Украине

По словам священника, те люди, которые не захотят перейти из УПЦ МП, будут иметь возможность организовать свою парафию.

Закон о переходе церковных общин из одного патриархата в другой, в случае принятия Верховной Радой Украины, значительно увеличит число прихожан новообразованной Православной церкви Украины. Сторонникам Московского патриархата останется организовывать новые приходы под вывеской РПЦ.

Такое мнение высказал священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя получение Украиной Томоса об автокефалии, передает «Обозреватель».

Читайте также"Надеются на силу Москвы" - Филарет объяснил нежелание представителей бывшей УПЦ МП объединяться с ПЦУ

"Томос – это только начало, для нас должно быть признание наших собратьев из других поместных церквей. Для нас это важно, потому что самое главное для христиан – не документ, а единение и совместная молитва. Когда у нас не было этого признания, по сути и проблемы такой не было, это была больше проблема для наших собратьев – священнослужителей и прихожан Московского патриархата, которые не желали с нами вместе молиться. Этот Томос был больше им нужен, ведь они считали, что у нас этого документа нет, значит с нами молиться не надо. Мы как молились, так и дальше молимся", – рассказал Гуль.

"Томос, этот документ, этот паспорт о зрелости церкви, который нам предоставлен, как раз стирает ту грань для наших собратьев-украинцев, которые пока что есть в приходах РПЦ. Я верю и надеюсь, что мы объединимся", – добавил он.

Священник напомнил заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о необходимости принятия закона, который "расставит точки над I в вопросах перехода приходов".

"До получения Томоса высказывали мнение и святейший патриарх Филарет и блаженнейший Епифаний, наш предстоятель, когда 2/3 общины будут иметь желание перейти в единую поместную церковь Украины, то этот процесс будет происходить. Если будет поровну, 50/50, этот процесс будет отсрочен, потому что будут споры и противоречия", – заявил он.

"У нас исторически сложилось, что всегда в таких вопросах применяется авторитет священника, и он в большинстве решает, мнение общества отходит на второй план. Но мы живем в свободной стране. Должно учитываться мнение не только священника, но и верующих. Ждем законопроекта, который регламентирует, как нам правильно это сделать. Тогда не будет никаких препятствий, чтобы общины решали, как им переходить", – добавил священник ПЦУ.

По словам Гуля, те люди, которые не захотят перейти из УПЦ МП, будут иметь возможность организовать свою парафию.

"Те, кто тяготеет к Русской церкви, будет иметь возможность организовать свою общину с собственным священником, которая будет принадлежать к РПЦ. Но я думаю, что таких будет минимальное количество. Сейчас мы замечаем, что уже полсотни приходов перешли", – отметил он.