Бывший глава УАПЦ Макарий заявил, что не хочет получать звание почетного гражданина Львова вместе с бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, так как тот "не желает принять признанный Вселенской патриархией митрополичий строй" Православной церкви Украины.

Бывший предстоятель бывшей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий отказался от звания почетного гражданина Львова, сообщается на сайте Львовской епархии УАПЦ.

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Отмечается, что патриарх Филарет, который возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), "не желает принять признанный Вселенской патриархией митрополичий строй" Православной церкви Украины (ПЦУ). В сообщении сказано, что Макарий и Филарет не присутствовали 6 января в Стамбуле на вручении томоса об автокефалии из-за "неповиновения" экс-предстоятеля УПЦ КП.

"Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", – заявили в УАПЦ.

Подчеркивается, что Макарий не хочет получать звание почетного гражданина Львова вместе с Филаретом, который "игнорирует решения Вселенской патриархии".

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook, что его инициатива о присвоении звания остается в силе.

"Очень жаль, что такие вещи происходят среди высшего духовенства. Моя инициатива все же остается в силе", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Архиепископ Евстратий (Зоря) сообщал, что Филарет стал почетным патриархом ПЦУ. 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.