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Митрополит Макарий отказался от звания почетного гражданина Львова

22:48, 13 января 2019
Общество
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Макарий обвиняет Филарета в игнорировании решений Вселенского патриархата / Фото: "Фокус"

Бывший предстоятель бывшей Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий отказался от звания почетного гражданина Львова, сообщается на сайте Львовской епархии УАПЦ.

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Отмечается, что патриарх Филарет, который возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), "не желает принять признанный Вселенской патриархией митрополичий строй" Православной церкви Украины (ПЦУ). В сообщении сказано, что Макарий и Филарет не присутствовали 6 января в Стамбуле на вручении томоса об автокефалии из-за "неповиновения" экс-предстоятеля УПЦ КП.

"Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", – заявили в УАПЦ.

Подчеркивается, что Макарий не хочет получать звание почетного гражданина Львова вместе с Филаретом, который "игнорирует решения Вселенской патриархии".

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook, что его инициатива о присвоении звания остается в силе.

"Очень жаль, что такие вещи происходят среди высшего духовенства. Моя инициатива все же остается в силе", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Архиепископ Евстратий (Зоря) сообщал, что Филарет стал почетным патриархом ПЦУ. 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

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Теги: #Львов#создание единой поместной церкви