Напомним, осенью решение о выдаче России Тимура Тумгоева возмутило активистов и правозащитников, которые заявили, что он как доброволец принимал участие в АТО на Донбассе.

Украина отказалась выдать России бойца «Правого сектора», которого в РФ хотят привлечь к ответственности за участие в ООС.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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«Сегодня заместитель генерального прокурора Евгений Енин принял решение об отказе в выдаче в Российскую Федерацию гражданина РФ, члена Правого сектора «С», который привлекается в РФ к уголовной ответственности за участие в войне за независимость Украины... ни один настоящий доброволец никогда не будет отдан в лапы агрессору», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Украина по решению ГПУ выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и участвовало в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.

Такое решение возмутило активистов и правозащитников, которые заявили, что Тумгоев как доброволец принимал участие в АТО на Донбассе.

Также командир Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (псевдо «Червень») высказывал убеждение, что Тумгоева в РФ ликвидируют, потому что он является личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

20 сентября было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины для проверки обстоятельств экстрадиции Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц Генпрокуратуры, СБУ, МВД и Государственной миграционной службы признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования.

Расследование проводила Генеральная инспекция ГПУ совместно с Главным следственным управлением СБУ.