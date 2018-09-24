Луценко объяснил решение экстрадировать Тумгоева в Россию (видео)

Руководитель ГПУ Юрий Луценко не поддерживает утверждение, когда не надо выдавать виновных в преступлениях, пока продолжается война с РФ.

Тимур Тумгоев с высокой степенью вероятности является участником террористической организации "ИГИЛ".

Более того, его соратники планировали теракты на территории Украины, о чем свидетельствуют документы разведок США и Израиля, предоставленные украинской стороне. Об этом в интервью ТСН.Тиждень сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Действительно, это резонансная ситуация. Она не простая, так как она состоит из юридической части и с политико-моральной части. В этом кабинете за этим столом у меня состоялась встреча с руководителем Украинской добровольческой армии и с его собратом из батальона Шейха Мансура, который якобы имел связь с гражданином Тумгоевым. У нас был с ним серьезный разговор о морали и принципы. Моя позиция здесь понятна. Я, как генеральный прокурор, даже больше скажу, как отец добровольца заявлял и заявляю: никто, кто воевал за Украину в этой войне, не может быть выдан России. Подчеркиваю: никто, кто воевал на этой войне. Для того, чтобы процесс был прозрачным я согласился с тем, что добровольцы предоставят нам трех специалистов, которые в качестве специалиста будут иметь доступ к материалам этого следствия. Они определили этих лиц, следователь рассмотрит их персоналии и примет соответствующее процессуальное решение", - отметил генпрокурор.

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По словам Луценко, ГПУ, принимая решение, исходила из сотрудничества со структурами Интерпола, с которым подписано соглашение.

"Если Интерпол выставляет так называемую красную карточку розыска члена террористической организации, то она подлежит выполнению Украиной. Если мы хотим, чтобы террористов из "ЛНР", "ДНР" или российских наемников, которые ступили на нашу землю, во всем мире привлекали за участие в терроризме, то мы должны первыми исполнять международное соглашение о борьбе с терроризмом. Тем более, что террористы "ИГИЛ" и других террористических организаций, которые воюют на территории Сирии, являются особо опасными, о чем заявляют наши стратегические союзники США, Израиль, ЕС. Значит, просто не выполнять решения по розыску и экстрадиции у нас нет никаких законных и политических оснований", - добавил Юрий Луценко.

Глава ГПУ не поддерживает утверждение, когда не надо выдавать виновных в преступлениях, пока продолжается война с РФ. "Объясню почему: по заявлениям министра внутренних дел и по фактическим цифрам последние месяцы на территорию Украины массово заезжают криминальные элементы из России", - добавил генпрокурор Луценко.

"Некоторых из них даже выпускают прямо из лагерей, даже криминальных авторитетов так называемых "воров в законе" только с одним условием: "Езжай в Украину!" Украину пытаются наводнить криминальным элементом из России. Поэтому накопления российских или пророссийских криминального элемента здесь не допустим. И мы должны их экстрадировать", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Украина по решению ГПУ выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и принимало участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.

Такое решение возмутило активистов и правозащитников, которые заявили, что Тумгоев как доброволец принимал участие в АТО на Донбассе.

Также командир Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (псевдо «Червень») высказывал убеждение, что Тумгоєва в РФ ликвидируют, потому что он является личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.