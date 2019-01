Календарь событий: Крещение, «идеальный» мэр Вашингтона, первый робот для виртуального секса, рекорд по ощипыванию куриц и как Бостон затопило патокой

14 января

Неделя начинается с исторически сложившегося праздничного феномена – Старого Нового года. Традиция его отмечать сформировалась в силу расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля», по которому живут восточные христиане, в том числе Украина) и Григорианского календаря - «нового стиля», по которому сейчас живет практически весь мир. Сейчас расхождение календарей составляет 13 дней. Старый Новый год получился в результате смены летоисчисления. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» Новый год. Кстати, разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие на один день - когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Старый Новый год будет отмечаться на день позже.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 14 января 1980 года Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан. Запад ответил на действия СССР широкомасштабными экономическими и политическими санкциями. В исламском мире афганские события спровоцировали рост исламского фундаментализма. 14 апреля 1988 года были подписаны Женевские соглашения по урегулированию афганского вопроса. К 15 февраля 1989 года все воинские части СССР были полностью выведены из Афганистана.

В этот день в 2005 году космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан. Он был создан Европейским космическим агентством и назван в честь голландского астронома XVII века Христиана Гюйгенса. Зонд был запущен 15 октября 1997 года в связке с космическим аппаратом «Кассини». Это была первая и пока единственная в истории мягкая посадка космического аппарата, совершенная во Внешней Солнечной системе. У «Гюйгенса» были лишь минуты, чтобы передать данные на «Кассини», прежде чем материнский корабль ушел за горизонт. И ему удалось – отправлено было более 500 мегабайт информации, в том числе порядка 350 изображений. Но из-за сбоя в компьютерной программе половина изображений была утеряна.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День белоснежных птиц.

Именины у Александра, Афанасия, Богдана, Василия, Вячеслава, Григория, Еремея, Ивана, Михаила, Николая, Петра, Платона, Федота, Якова и Эмилии.

15 января

Во вторник официальных международных праздников нет. Но есть значимые даты. В этот день было завершено строительство здания Пентагона – символа Вооруженных сил США. Оно имеет форму правильного пятиугольника и находится в штате Виргиния, недалеко от Вашингтона. Считается крупнейшим административным зданием в мире и самым защищенным объектом в США. Свою историю Пентагон ведет с конца 1930-х годов. На тот момент Военное ведомство со штатом порядка 26 тысяч человек располагалось в 17 отдельных зданиях на территории Вашингтона. Но с началом Второй мировой войны появилась необходимость его расширения. Военный министр США Генри Стимсон в мае 1941 года обратился к президенту Франклину Рузвельту с просьбой выделить дополнительные территории для ведомства. Создание проекта было поручено архитектору Джорджу Бергстрому. Строительство началось 11 сентября 1941 года и закончилось 15 января 1943 года. Удивительно, но самое крупное здание 20 века было возведено всего за 16 месяцев из песка и железобетона, став одним из самых инновационных и уникальных сооружений времен войны. Стройка обошлась Америке более чем в 83 млн долларов. Пентагон и сегодня является самым большим в мире по занимаемой площади административным зданием - 604 000 кв.м, охватывающим 116 000 кв.м земли. Кроме того, 21 тысячу кв.м занимает внутренний двор. Помимо пяти надземных есть и два подземных этажа. Всего в здании работает около 26 тысяч сотрудников. Пентагон – практически маленький город. Во внутреннем дворике расположен продуктовый магазин и прекрасный парк. В здании также находится множество кафе, ресторанов, банков, магазинов, офисов и прочих организаций, расположенных здесь для обслуживания работников министерства. Были в истории Пентагона и теракты. Например, в середине 1990-х годов бомбы сюда приходили вместе с посылками. Одна из них разрушила отдел доставки. 11 сентября 2001 года захваченный террористами пассажирский авиалайнер Боинг 757-200 врезался в левое наружное крыло Пентагона, возник сильнейший пожар, погибли люди. Реставрация помещений продлилась более года. В восстановленном крыле был создан мемориал в память погибших сотрудников Министерства обороны и пассажиров самолета. Несмотря на всю секретность, в Пентагоне проводятся экскурсии для широкой публики - ежегодно его посещают порядка 100 тысяч человек.

15 января – день рождения Википедии, универсальной энциклопедии в Интернете. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества. Прародителем Википедии принято считать Nupedia – проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи писали ученые, а основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Чтобы ускорить пополнение Nupedia, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия». Википедия получила свое название от технологии «вики» - в переводе с гавайского языка означает «быстро».

15 января 1892 года Джеймс Нейсмит, преподаватель в Спрингфилдской школе Ассоциации молодых христиан, прародитель баскетбола, впервые опубликовал правила этой спортивной игры, причем в школьной газете.

В этот день в 1919 году Бостонзатопило патокой. Катастрофа произошла на алкогольном заводе Purity Distilling Company – взорвался гигантский резервуар с мелассой. Волна сахаросодержащей вязкой жидкости высотой от 2,5 до 4,5 м пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Давление патоки было настолько велико, что сдвинуло с путей грузовой состав. Близлежащие здания были затоплены на метровую высоту, некоторые из них обрушились. Погиб 21 человек, 150 попали в больницы. Спасательная операция продолжалась четыре дня. Для ликвидации последствий были вызваны подразделения ВМС США. Местные жители подали иск на владельцев резервуара и добились выплат на общую сумму 600 тысяч долларов (примерно 10 миллионов долларов на сегодняшний день). Резервуар восстанавливать не стали, сейчас на его месте бейсбольная площадка. По словам бостонцев, до сих пор в знойные дни от старых домов исходит запах карамели.

Неофициальный праздник - День поиска пропавшего эха.

Именины у Сергея, Феогена, Ульяны и Павла.

16 января

В среду - Всемирный день «The Beatles», одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов - легендарной четверки из Ливерпуля. Праздник отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно: 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где дали свой первый концерт тогда еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» - Ринго Старр. Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней. Квартетом «The Beatles» отработал восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых стала хитом. Всемирное признание группа получила в 1963 году после выхода песни «Please Please Me». Мир заболел «битломанией» и «страдает этим недугом» по сей день.

16 января – Всемирный день ледовара, профессиональный праздник всех тех, кто причастен к созданию ледовых арен. Дата неслучайная - 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках, до изобретения это делалось вручную.

16 января 1920 года в США начала действовать 18-я поправка к Конституции о введении «сухого закона». Она лишала лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Против ратификации «сухого закона» выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов, но тщетно. Отмена «сухого закона» произошла 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки.

16 января 2003 года США запустили корабль-челнок «Колумбия», потерпевший крушение при возвращении на Землю 1 февраля. Все семеро астронавтов погибли.

Неофициальные праздники - День горячей и острой пищи и День великих сумочных раскопок.

Именины у Малахии, Ирины, Гордея и Василия.

17 января

В четверг - День детей-изобретателей. Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, журналиста Бенджамина Франклина, который в 12 лет создал свое первое изобретение - ласты для плавания, которые надевались на руки. В дальнейшем он продолжил научные исследования и ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, разработал проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого. Еще один пример юных дарований - 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели его к победе. В 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, 16 летний Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. И он создал батут. Список детей-изобретателей – бесконечный, потому что все время пополняется именами юных гениев современности.

В этот день в 1377 году резиденцией Папы Римского стал Ватикан. До этого времени центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Ватикан - «государство в государстве» - находится в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, собственную газету и радиостанцию. Подданных – около тысячи католических священников. Над созданием зданий Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы, художники. Например, в строительстве Собора Святого Петра, который может вместить 10 тысяч человек, участвовал Микеланджело. Глава Ватикана - Папа Римский остается на этой должности до своей смерти или до добровольного отречения. По традиции, на восемнадцатый день происходит избрание нового папы конклавом кардиналов. Имена пап заносятся в официальный реестр. Сейчас в этом списке 266 имен, главным образом итальянцы, а действующим Папой является Франциск I, до избрания — Хорхе Марио Бергольо. Был избран 13 марта 2013 года. Первый в истории Папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет Папа не из Европы. Еще Первый Папа-иезуит и Папа-монах со времен Григория XVI.

В этот день в 1773 году британский корабль Resolution под командованием известного английского мореплавателя Джеймса Кука первым в истории пересек Южный полярный круг.

17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик B-52столкнулся в воздухе над Испанией с самолетом-заправщиком. В катастрофе погибли все четыре члена экипажа танкера, а также три члена экипажа бомбардировщика, остальным четырем удалось катапультироваться. Все четыре термоядерные бомбы были «утеряны». Три из них приземлились на суше и были найдены сразу, четвертая, упавшая в море, - лишь после трехмесячных поисков. Две бомбы, упавшие неподалеку от испанского Паломареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности. США провели очистку территории и удовлетворили 536 заявок о компенсации, выплатив 711 тысяч долларов. В марте 2009 года журнал «Тайм» включил инцидент в список наиболее серьезных ядерных катастроф.

17 января 1995 года более 6,4 тысячи человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

Неофициальные праздники - День творчества и вдохновения и День задабривания телефонного божества.

Именины у Афанасия, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла и Карла.

18 января

В пятницу у христиан восточного обряда - Крещенский Сочельник, вечер в канун большого православного праздника - Богоявление Господне или Крещение. Он относится к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Освященная вода считается лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов.

18 января 1778 года английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

В 1964 году в этот день американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья, что и было сделано. С тех пор прошло более полувека, но надпись о вреде курения не очень-то останавливает курильщиков. По данным ВОЗ, за 20-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, в 21-м веке эта цифра возрастет до миллиарда.

Неофициальные праздники - День праздничного ожидания, День зажигания маяка и День фетиша.

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны и Евгении.

19 января

В субботу - Крещение Господне, или Богоявление. Это один из самых древних праздников христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов.

Есть в субботу и значимые даты. В 1825 году 19 января американский предприниматель Эзра Даггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали консервную банку для хранения пищевых продуктов. Впервые в истории были законсервированы лосось, устрицы и омары. Первые консервные банки были мало похожи на современные. Они изготавливались из белой жести, выполненной из выкованного вручную железного листа, покрытого оловом толщиной около 0,1 мм. Они весили до килогрмма, спаивались вручную на внутренней стороне банки. Крышка припаивалась только после того, как в банку закладывалась твердая пища. Если же в банке должно было быть жидкое содержимое, то она спаивалась полностью, за исключением небольшого отверстия на крышке, через которое заливалось содержимое, после чего отверстие запаивалось. Первые банки были достаточно дорогими и тяжелыми в производстве.

19 января 1906 года вышел первый номер украинского сатирического журнала «Шершень».

В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые в мире рецензии на кинофильмы.

В 1915 году французский инженер-химик и изобретатель Жорж Клод получил патент на неоновую рекламу. Именно он в 1902 году основал компанию по производству технических газов Air Liquide, которая существует до сих пор. В 1930 году Клод построил первую работающую установку по получению электроэнергии из океана на Кубе мощностью 22 кВт. В 1944 году, после освобождения Франции, Клод предстал перед судом. Ученого исключили из Французской Академии наук, обвинения в пропаганде и поддержке нацистов были признаны обоснованными. Клод был приговорен к пожизненному заключению, но в 1950-м году его освободили. Умер в 1960 году в Париже.

В 1938 году 19 января американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

В 1939 году 19 января в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы - 4,4 секунды.

В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр в Белом доме провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. До этого подобные мероприятия были «не для прессы». Тогда пресс-секретарь президента Джеймс Хагерти заявил: «Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту этих необъективных газетчиков; мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации». Между тем, 33-минутная пресс-конференция была отредактирована телевизионщиками, в результате сократившись до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение: «Все равно потом вырежут…».

В 1967 году 19 января немецКари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все - моей жене».

В этот день в 1990 году был арестован мэр ВашингтонаМэрион Бэрри (во время третьего срока Бэрри на посту мэра). В ходе полицейской операции он был заснят на видеокамеру курящим крэк в обществе проститутки в номере одного из отелей. Эта видеозапись и арест мэра попали на первые полосы газет во всем мире. Бэрри был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков. Выйдя на свободу, Бэрри переехал в один из беднейших районов города и был избран в городской совет Вашингтона. Его предвыборная кампания прошла под девизом «Я не идеален, но идеально подхожу для Вашингтона». Два года спустя Бэрри в четвертый и последний раз был избран мэром. Умер в 2014 году в возрасте 78 лет.

В 2001 году 19 января в Бельгии было разрешено употребление и хранение марихуаны.

Также в 2001 году в Австралии был запатентован первый в мире робот для занятий виртуальным сексом.

Неофициальные праздники - День апельсиновых сказок и День патологоанатома.

Именины у Ивана и Феофана.

20 января

В воскресенье - Всемирный день снега, еще одно его название - Международный день зимних видов спорта. Он отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Если в первый год проведения праздника участие в нем приняли более 20 стран мира, среди которых США, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия, Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан, Украина, то ко второму году желание поучаствовать выразили 40 государств. И что интересно, в их числе не только традиционные «горнолыжные» страны, но и менее известные в этом смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан. Причем каждый год число присоединившихся к мероприятию растет. Это говорит о том, что затея FIS удалась.

Еще 20 января - День осведомленности о пингвинах. Итак, существует 18 видов пингвинов, самый большой - императорский, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг. Сохранять тепло на суше и в воде пингвинам помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья. Именно прекрасная адаптация к водной жизни отличает их от других видов птиц. Тело пингвина идеально сложено для плавания, а крылья, напоминающие плавники, и лапы с перепонками позволяют ему развивать в воде скорость до 10 км/час. Некоторые виды пингвинов также умеют нырять на глубину до 200 метров. А вот на суше они не такие «скоростные». Зато из всех современных пернатых только пингвины передвигаются «стоя». А чтобы не проваливаться при ходьбе, пингвины ложатся на живот и, отталкиваясь крыльями и лапами от снега, скользят по нему. Пингвины как водоплавающие питаются рыбой и ракообразными, проглатывая прямо под водой. А в период линьки эти птицы вынуждены полностью отказаться от пищи, теряют до половины массы тела, поскольку берут энергию из накопленных запасов жира. Некоторые виды пингвинов также не едят во время высиживания птенцов. Но поскольку самки и самцы сменяют друг друга, то это помогает им не голодать. Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет. Кстати, есть и Всемирный день пингвинов, который ежегодно отмечается 25 апреля.

Также 20 января - Всемирный день религии. Он отмечается по инициативе ООН. Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

В 1893 году в лондонскомКоролевском институтеДжеймс Дьюар продемонстрировал первый в мире сосуд для хранения сжиженных газов.

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары для контроля скорости движения автомобилей. Многое изменилось за более чем полувековую историю, но эти помощники до сих пор на вооружении у сотрудников полиции.

Неофициальные праздники - Удивительный день совпадений, День снега и Зимний день согревания мира.

Именины у Ивана, Афанасия и Василия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная