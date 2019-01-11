1+1 медиа возмущена отказом Нацсовета в переоформлении лицензии УНИАН ТВ

10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал информационному телеканалу УНИАН ТВ, который входит в группу «1+1 медиа», в цифровой лицензии.



Группа «1+1 медиа» возмущена таким решением Нацсовета и считает, что в разгаре предвыборной кампании, безосновательный отказ в лицензии информационному каналу и выдача лицензии пропрезидентским каналам является исключительно политически мотивированной.

«Мы видим, что с приближением выборов учащаются случаи, когда пропрезидентское большинство в Нацсовете продолжает отстаивать интересы определенных политических сил. Нас беспокоит, что Верховная Рада почему-то не успела проголосовать в 2018 году за постановление о моратории на проведение проверок СМИ контролирующими ведомствами в предвыборный период, что является устоявшейся практикой выборов прошлых лет в Украине. Мы убеждены, что накануне выборов политики должны стоять в стороне работы независимых СМИ, ‒ комментирует генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. - В то же время, отказывая в переоформлении лицензии УНИАН ТВ, большую часть населения Украины искусственно лишают доступа к качественному контенту и сужают выбор зрителя к каналам, которые транслируют исключительно провластную точку зрения».

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания также ссылается на якобы отсутствие договора между УНИАН ТВ и «Зеонбудом». Однако этот договор был подписан еще 20 июля 2018 года.

«Наша законодательная база построена таким образом, что создает большое пространство для политических манипуляций. Мы убеждены, что на период предвыборной кампании должен наступить режим тишины, когда политические силы не будут вмешиваться в деятельность медиагруппы, а лицензии будут выдаваться в соответствии с нормами закона. Иначе ситуация все больше будет напоминать роман Джорджа Оруэлла «1984», ‒ комментирует директор юридического департамента «1+1 медиа» Татьяна Смирнова.

«1+1 медиа» намерена отстаивать свои права в судебном порядке.

Напомним, с 2008 года УНИАН ТВ имеет лицензию на цифровое эфирное (многоканальное) вещание в мультиплексе МХ-4, которая была впоследствии продолжена Нацсоветом в 2015 году. Однако все это время у канала не было возможности реализовать вещание, поскольку регулятором не были обеспечены подходящие для этого условия, в частности, не был определен оператор телекоммуникаций. Когда появилась возможность изменить номер мультиплекса на свободное место, «1+1 медиа» подала заявление о переоформлении лицензии с просьбой записать оператором телекоммуникаций «Зеонбуд» и зайти в мультиплекс МХ-3, чтобы иметь возможность цифрового эфирного вещания. Вчера национальный регулятор отклонил это заявление.