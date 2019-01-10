В посольстве сообщили, когда моряки с затонувшего возле Турции судна вернутся в Украину

Украинские моряки, выжившие при крушении сухогруза Volgo Balt, отправятся в Стамбул, где им нужно решить все финансовые вопросы, после чего вернутся на родину, заявил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский.

Украинские моряки с судна Volgo Balt, которое затонуло у берегов Турции, могут вернуться в Украину 12-13 января.

Об этом в эфире на "Громадськом" заявил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский.

По его словам, моряки из Анкары поедут в Стамбул, где им нужно решить все финансовые вопросы, в частности вопрос со страховой компанией.

"Компания предложила нам выплачивать ежемесячный оклад 15 числа. Но пока это все на словах. Мы должны с ними встретиться, и это все, возможно, зафиксируют на бумаге", – рассказали моряки.

Также 12–13 января в Украину должны вернуть тела трех погибших украинцев.

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отмечало, что порт Азов в Ростовской области РФ, из которого шел сухогруз, "часто используется для незаконного вывоза угля с оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран". При этом в министерстве заявили, что доказать, что Volgo Balt вез уголь из ОРДЛО, "очень сложно".

Сухогруз Volgo Balt 214 под флагом Панамы с грузом угля вышел из российского порта Азов в турецкий Самсун. Утром 7 января он затонул, по предварительным данным, от удара волны. Из 13 человек на борту погибли шесть – четыре украинца и двое граждан Азербайджана.

Семь украинцев, которым удалось выжить после катастрофы, были доставлены в больницу города Самсуна.

8 января посол информировал, что спасатели подняли тела трех погибших. Все они оказались украинцами.

10 января всех пострадавших украинцев выписали из больницы.

В Турции открыли уголовное дело по факту крушения сухогруза.