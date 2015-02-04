Сын Царева судится с переселенцами с востока за дом

Первое судебное заседание по этому делу должно было состояться 4 февраля 2015 года, но было перенесено по просьбе защиты и по причине неявки истца, сообщает "Громадське.Дніпро".

По словам адвоката одной из семей, проживающих в доме экс-нардепа, заселение произошло по согласию жены Царева, а все ценные вещи вывезли его представители.

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Кроме того известно, что Максим Царев получил в собственность 12/14 дома в подарок от матери 20 ноября 2014 года, о чем свидетельствуют нотариально заверенные документы. Однако точно известно, что семья Царевых значительно дольше не появлялась в Днепропетровске.