В ПЦУ отметили, что это пока временная версия сайта, которая через несколько месяцев станет полноценной.

Православная церковь Украины запустила собственный сайт в сети интернет.

Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной Церкви по адресу http://pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальной, самоуправляемую православную церковь.