Православное Рождество: древние гадания и обряды

УНИАН собрал самые популярные гадания и обряды на Рождество.

Украинские православные готовятся отмечать один из главных церковных праздников – Рождество Христово. 6 января празднуется сочельник, а в ночь на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.

В Рождество верующие отмечают рождение Иисуса - этот день на протяжении столетий наделяли мистическим смыслом. УНИАН собрал самые популярные гадания и обряды на рождество.

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Рождественские гадания на суженого

Следует отметить, что православная церковь относится к гаданиям негативно, утверждая, что будущее известно лишь Богу. Тем не менее, у восточных славян еще в древние времена сложилась традиция гадать в святочные дни.

«Святочные» гадания проводятся в период между рождественским Сочельником, 6 января, до Крещения, 19 января.

Среди молодых девушек было популярно гадание на суженого. В ночь перед Рождеством они выходили на улицы и спрашивали и первого встречного мужчины имя. То имя, которое он произнесет, и было именем будущего спутника.

Кроме того, девушки ходили слушать разговоры под окна чужих домов, чтобы узнать какой будет их жизнь в замужестве. Если разговор был веселым – то девушку ожидала счастливая и радостная жизнь.

В святочные вечера девушки бросали через ворота своих дворов башмаки, чтобы узнать, куда их заберут замуж. На это указывал носок башмака: в какую сторону он обращен – туда суженый увезет невесту. Если носок башмака обращен в сторону дома девушки, до следующего рождества ей замуж не выйти.

В рождественскую ночь девушки пытались увидеть образ будущего мужа при помощи зеркал. Для этого девушка садилась в темноте между двумя зеркалами, зажигала свечи и начинала вглядываться в отражение, приговаривая: "Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать".

Рождественские гадания на будущее

Одним из самых старых и популярных гаданий является гадание на воске. В рождественский вечер в стакан или тарелку наливали воду, оставив на дне кольцо без камня. Затем над пламенем свечи в ложке растапливали воск, и выливали его в воду, стараясь попасть в центр кольца.

Когда восковая фигура застывала, на ее основе можно было толковать будущее. Если воск растечется полосками – это сулило дороги и путешествия. Если образует «звездочку» – гадающего ждет удача на работе или учебе. Если фигурка будет напоминать человека – это сулит появление новых друзей, а если зверя – то у гадающего есть или скоро появятся тайный враг. Фигурка цветка указывает на встречу с суженым или скорое замужество.

Популярным было также групповое гадание на будущее с чашками.

Для него требовалось взять несколько чашек, соответствующих числом количеству гадающих.

В чашки клали кольцо, монету, хлеб, сахар, лук и соль, а в одну чашку наливали воду. Каждый гадающий выбирал себе чашку с закрытыми глазами.

Содержимое чашки предсказывало будущее: кольцо — к свадьбе; монета — к деньгам; хлеб — к достатку; сахар — к веселью; лук — к слезам; соль — к несчастью, вода – к отсутствию перемен.

Рождественские обряды

В народе считалось, что в святочные дни нечистая сила слабеет, и на землю спускались ангелы. В эти дни принято загадывать желания – самые сокровенные из них авторы исполнят. Желание следует загадывать перед сном, после этого желательно ни с кем не разговаривать до утра.

Семейные люди проводили обряды на укрепление семьи и достаток в доме. Для этого необходимо было накалить в печи или духовке киллограм соли, нагревая ее до тех пор, пока она не поменяет цвет. После этого над солью 40 раз читали молитву «Отче наш». Остывшую соль пересыпали в банку и в течение года досыпали в обычную соль для еды.

Считалось, что в Сочельник можно было сделать оберег от болезней для всей семьи. Для этого бралось новое полотенце, над ним произносили заговор:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заговариваю я от семидесяти семи хворей, От любой боли, от ночной маяты, Напускной сухоты, от рака едучего, Припадка падучего, От порчи, от ночной корчи. Мать Богородица Сына Своего обмывала, Полотенцем льняным обтирала. Благослови, Боже, и мой лен тоже. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кого я (имя) этим льном оботру, С того я все семьдесят семь хворей сотру. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Согласно повериям, тот, кто в Рождество рано утром умоется холодной водой, обретет новые духовные и физические силы. При этом следует трижды произнести заговор:

Спаситель родился, свет миру объявился.

Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.

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