Папа Римский Франциск пожелал христианам благодатного Рождества.

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством.

Об этом сообщает портал VaticanNews.

«Некоторые восточные церкви, католические и православные, придерживающиеся юлианского календаря, будут праздновать завтра Рождество. Посылаю им свои искренние и братские поздравления в знак общности между всеми нами, христианами, которые признают Иисуса Господом и Спасителем. Всем им благодатного Рождества», - сказал Папа Франциск.

Читайте такжеКутья на Сочельник, дидух и колядки: главные традиции встречи Рождества (видео)

Как известно, спасатели переходят на усиленный режим несения службы на Рождество.