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Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

14:43, 06 января 2019
Общество
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Папа Франциск поздравил восточных христиан / фото УНИАН

Об этом сообщает портал VaticanNews.

«Некоторые восточные церкви, католические и православные, придерживающиеся юлианского календаря, будут праздновать завтра Рождество. Посылаю им свои искренние и братские поздравления в знак общности между всеми нами, христианами, которые признают Иисуса Господом и Спасителем. Всем им благодатного Рождества», - сказал Папа Франциск.

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Как известно, спасатели переходят на усиленный режим несения службы на Рождество.

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Теги: #Рождество#Папа Римский