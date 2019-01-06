Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством
14:43, 06 января 2019Общество
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Папа Римский Франциск пожелал христианам благодатного Рождества.
Папа Франциск поздравил восточных христиан / фото УНИАН
Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством.
Об этом сообщает портал VaticanNews.
«Некоторые восточные церкви, католические и православные, придерживающиеся юлианского календаря, будут праздновать завтра Рождество. Посылаю им свои искренние и братские поздравления в знак общности между всеми нами, христианами, которые признают Иисуса Господом и Спасителем. Всем им благодатного Рождества», - сказал Папа Франциск.
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Как известно, спасатели переходят на усиленный режим несения службы на Рождество.
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