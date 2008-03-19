СБУ обещает больше не ”трясти” Харьковский горсовет

Служба безопасности Украины во исполнение решения суда от 18 марта прекратила процессуальные действия в рамках расследования уголовного дела по факту растраты государственных средств должностными лицами Харьковского городского совета.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-центра СБУ.

“С целью снятия политических спекуляций и содействия работе органов харьковской городской власти все материалы, полученные Службой в ходе доследственной проверки и процессуальных действий, передаются в Киевский суд г. Харькова. Суд рассмотрит дело по существу 21 марта т.г.”, - отмечается в заявлении.

При этом, СБУ отмечает, что процессуальные действия по уголовному делу, которые были выполнены, отвечают действующему законодательству и были санкционированы прокуратурой Харьковской области в порядке статьи 227 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Харьков выехал заместитель председателя СБУ для того, чтобы вместе с представителями прокуратуры способствовать народным депутатам Украины в ознакомлении со всеми материалами по делу, которые, отмечается в заявлении, будут тщательным образом изучены и будет дана юридическая оценка действиям оперативных подразделений, о чем будет положено Президенту Украины и Верховной Раде Украины.

При этом, отмечается в заявлении, СБУ гарантирует строгое соблюдение законодательства Украины и процессуальных норм.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, СБУ возбудила уголовное дело по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета.

Правонарушения были выявлены во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Харьковского городского совета, которая проводилась Контрольно-ревизионным управлением в Харьковской области.

При этом сообщалось, что Службой безопасности Украины установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом, ревизия выявила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушений на сумму 2,4 млн. грн.

Также отмечалось, что уголовное дело расследуется Харьковским УСБУ под надзором Генеральной прокуратуры Украины и находится на контроле Центрального аппарата СБУ.